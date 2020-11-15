Оля Полякова покрасовалась безумным нарядом на «Танцях з зірками»
Популярная украинская певица встречала участников «Танців» на балконе во время четвертьфинала. У себя в Инстаграм Оля решила показать поближе необычный образ, в котором она появилась на шоу, пишет Politeka.net.
Так, на фото Полякова позирует в довольно странном платье. Наряд с открытыми плечами напоминает бумажную обертку, к которой приклеен всевозможный мусор в виде упаковок от различных продуктов и пластиковых бутылок. На голове у Оли красуется маленькая шляпка, которую украшают жестяные банки и палочки для еды.
Впрочем, несмотря на общую аляповатость, этот образ на Оле выглядит довольно органично, ведь певица часто выступает в неординарных костюмах.
«Ну шо? Подписывайтесь на мои социальные сети! #осознанное_потребление», - подписала фото Полякова.
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На ее пост уже успела отреагировать известная ведущая Леся Никитюк.
«Подписка пожизненно», - написала она.
Поклонники Оли также комментируют фото.
«Гениально, ярко, неповторимо. Оля как всегда на высшем уровне», «Оля, спасибо что затрагиваете очень важные темы! Нужно почаще говорить об этом! И нужно прежде всего начать с себя!», «Королева - она и с кастрюлей на голове королева!», «Красотка! Шикарная», «Оля ты супер! Очень круто провела эфир! С тобой шоу поинтересней смотреть!», - пишут люди.
Напомним, "королева ночи" Полякова в корсете и чулках очутилась "за решеткой".
Как сообщала Politeka, Полякова разгневала украинцев новым появлением на «Танцях з зірками»: «С Киркоровым и Басковым…».
Также Politeka писала, что помолодевшая Полякова засветила идеальный загар, распахнув халат: «Королева ночи».