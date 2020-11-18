Популярная певица Оля Полякова восхитила поклонников, похваставшись на камеру умениями в одном халате
Как сообщает Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.
«Со стрелкой или без?» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Полякова позирует в одном халате, меняя на лице безупречный макияж. Сперва она позирует со стрелками, а потом без нее – звезда сняла мейк ап с одного глаза. Среди тех, кто прокомментировал снимок оказалась и легендарная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая написала: «Вот так прям и приезжай уже».
«Однозначно со стрелкой», «само восхищение», «что так, что так – богиня», «ну вообще не реально определиться. Что так, что так, красавица», «вот это бомбезный вид», «Ольга, вам и противогаз будет к лицу», - пишут другие ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, украинская певица Оля Полякова впечатлила красотой, сделав яркий макияж
Мейкап получился волшебным. Красные губы привлекли внимание поклонников, а от блестящих глаз с вызывающими стрелками просто перехватывает дух. Волосы Ольги заслуживают отдельной похвалы.
Напомним, что помолодевшая Оля Полякова засветила идеальный загар, распахнув халат: «Королева ночи».
Как сообщала Politeka, безбашенная Оля Полякова в "мусорном" платье произвела фурор на "Танцях з зірками": "И с кастрюлей на голове королева!".
Также Politeka писала, что Оля Полякова в корсете и чулках очутилась "за решеткой".