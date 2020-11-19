Екс-учасниця ВІА Гри і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва представила новий кліп на пісню" Сестра", в якому знялася разом з 19-річною дочкою

У кліпі Віра постає в кадрі в різних образах: то вона у відкритому синьому боді сидить на надувній касатці, то лежить в акваріумі в напівпрозорому купальнику.

У зйомках також взяли участь не професійні моделі, а її дочка Соня і подруги Ханна Хмелева, Катя Сільченко і Анна Осмєхіна.

У Мережі досить різко відреагували на нове творіння співачки, новий кліп називають ганьбою.

"Це той випадок, коли неможливо взяти вокалом - беруть оголеним задом», «фішка : роздягнутися і посверкати формами. Сучасна естрада«,» яка гидота, це ваша заливна віра в акваріумі«, " активність демонстрації вторинних статевих ознак зростає. Невже так все погано?", "У Віри всі пісні однакові. І справа не в тому, що у Меладзе скінчилася фантазія, а в тому, що немає у Віри найголовнішого інструменту-голосу", " краще б не знімали такий кліп-ганьба! Вже краще нічого не знімайте ніж так опускатися. Відкат назад і у кістки і у Брежнєвої...", "Цю пісню написала 5-тикласниця? Боже..... у Бузової Тексти цікавіше і інформативніше будуть«, " що відчуває доча, коли знімається в такому кліпі своєї знаменитої мами?» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва відверто розповіла про велике лихо у своєму житті:»іноді дуже хочеться...".

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