Певица Вера Брежнева пока не планирует останавливаться с творчеством
Так, экс-участница ВИА Гры и жена Константина Меладзе представила новый клип на песню "Сестра".
Новой публикацией Вера Брежнева похвасталась в своем личном Instagram.
Примечательно, что певица решила представить новый клип сразу после того, как Константин Меладзе показал обновленный состав ВИА Гры.
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"Клип Сестра. Ищи на Youtube. Реальность или иллюзия", - говорится в подписи к вырезке из клипа, на которой можно увидеть, как Вера Брежнева "оседлала" косатку.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и поздравили ее с премьерой очередного клипа.
"Вера, с премьерой! Это огонь! Клип бомбезный", "Вера, как это красиво!", "Ух,как жарко. Вера,слушая песню "сестра", всё думала,какой же клип можно снять на эту песню? Много представлений было,но такого точно не возникало!", "Рано я выкинул аквариум", " Ты моя любовь, как можно быть такой идеальной", "Вера, Вы умеете создавать красоту. Не перестаю Вами восхищаться", "Для просмотра забыли ограничения поставить 18+)! Там же не сестра, а подружка по..", - написали они в комментариях.
Отметим, что в клипе достаточно откровенных сцен.
Ранее мы рассказывали, что певицу Веру Брежневу начали обвинять якобы в развале "ВИА Гры".
По информации СМИ, Константин Меладзе при подборе новых вокалисток якобы советовался со своей женой, чтобы ей всячески угодить.
Сама же Вера Брежнева отреагировала на домыслы журналистов и заявила следующее: "Все вопросы – к продюсеру".
Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».
Также Politeka писала, что тощая Вера Брежнева покуражилась, раздвинув ноги перед камерой, Меладзе оценил: "Настоящая".