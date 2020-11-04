Известный продюсер Константин Меладзе удивил подбором новых участниц "ВИА Гры"

Как сообщает Politeka.net, недавно из популярной группы ушли певицы Ольга Меганская и Эрика Герцег, которая теперь делает сольную карьеру в Казахстане. Константин Меладзе решил полностью изменить состав и активно работает над записью сингла с новыми участницами. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он появился в обнимку с двумя экзотическими красотками в студии звукозаписи и рассказал о своих планах.

"6 ноября. Первый Канал. Вечерний Ургант. 23.30. Константин Меладзе. ВИАГРА. Работаем 💪🏼", - написал продюсер под совместным снимком.

Пользователи социальной сети в комментариях предположили, что таким образом Меладзе представил новых солисток "ВИА Гры", некоторые даже вспомнили девушек с фото:

"Вот это виагра 😅"; "Виа гра перезагрузка🤣"; "Это новая Виа Гра😂"; "Если это новый состав, я пойду третьей)))🔥🔥🔥"; "Блин, я в шоке, если это новая Виагра 😂"; "Ну надо же! Такого уж точно никто не ожидал!"; "🤣🤣🤣 Это девочки из бэк вокала в клипы у Валерия Меладзе время вышло !🤪".

Стоит отметить, что Константин Меладзе пока официально не разглашает имена новых участниц "ВИА Гры". Вполне возможно, он назовет их в эфире шоу "Верний Ургант".

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

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