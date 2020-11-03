Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась трогательными воспоминаниями о своем отце

Звезда, которая уже давно перебралась в Россию, опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

Сегодня, 3 ноября, отцу Веры Виктору должно было исполнится 66 лет, однако мужчина ушел из жизни еще пять лет назад. В день его рождения певица поделилась архивным черно-белым фото. На нем еще молодой Виктор Галушка держит на руках совсем маленькую дочь. При этом Веру можно узнать на фото по ее светлым волосам. Девочка одета в теплую куртку и выглядит слегка раздраженной.

«Иногда очень хочется к папе на ручки.. но папы нет уже 5 лет. А сегодня ему было бы 66. Виктор и Вера Викторовна», - написала звезда в подписи к фото.

Очевидно, что эта тема для Брежневой довольно болезненная, так что певица решила отключить комментарии к этому посту.

Ранее мы писали, что Вера показала себя без макияжа на новых фото.

На снимках Брежнева сидит на огромной желтой скамейке. На ней надета черная майка, кепка и кроссовки.

«Большое видится на расстоянии. Если мы сравниваем себя с большим, то появляется неуверенность и комплексы, если сравниваем с малым - чувство превосходства и высокомерие. Но, по сути, в обоих случаях мы остаёмся такими, как есть», - написала артистка.

Напомним, Вера Брежнева без макияжа и прически поделилась откровениями: "Появляется неуверенность и комплексы".

Как сообщала Politeka, поседевшего Константина Меладзе жестко отшили с его новой "ВИА Грой": "Вера и этих скоро выживет".

Также Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой подразнила формами, прикрыв бюст розовым пухом: «Так горяча…».