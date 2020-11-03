Популярная певица украинского происхождения Вера Брежнева поделилась трогательными воспоминаниями о своем отце

Звезда, которая уже давно перебралась в Россию, опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

Сегодня, 3 ноября, отцу Веры Виктору должно было исполнится 66 лет, однако мужчина ушел из жизни еще пять лет назад. В день его рождения певица поделилась архивным черно-белым фото. На нем еще молодой Виктор Галушка держит на руках совсем маленькую дочь. При этом Веру можно узнать на фото по ее светлым волосам. Девочка одета в теплую куртку и выглядит слегка раздраженной.

«Иногда очень хочется к папе на ручки.. но папы нет уже 5 лет. А сегодня ему было бы 66. Виктор и Вера Викторовна», - написала звезда в подписи к фото.

Очевидно, что эта тема для Брежневой довольно болезненная, так что певица решила отключить комментарии к этому посту.

Популярные статьи сейчас

Партнер Фреймут по «Танцях з зірками» не выдержал и унизил телеведущую на всю страну: «Она намного...»

Неукротимая Анджелина Джоли в смелом боди задрала ножки, заставив мужчин кричать от восторга: «Ням!»

Тарифы на телевидение резко взлетят, названы новые суммы: кому и сколько придется платить

"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
Показать еще

Ранее мы писали, что Вера показала себя без макияжа на новых фото.

На снимках Брежнева сидит на огромной желтой скамейке. На ней надета черная майка, кепка и кроссовки.

«Большое видится на расстоянии. Если мы сравниваем себя с большим, то появляется неуверенность и комплексы, если сравниваем с малым - чувство превосходства и высокомерие. Но, по сути, в обоих случаях мы остаёмся такими, как есть», - написала артистка.

Напомним, Вера Брежнева без макияжа и прически поделилась откровениями: "Появляется неуверенность и комплексы".

Как сообщала Politeka, поседевшего Константина Меладзе жестко отшили с его новой "ВИА Грой": "Вера и этих скоро выживет".

Также Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой подразнила формами, прикрыв бюст розовым пухом: «Так горяча…».