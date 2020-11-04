Экс-солистка ВИА-Гры Вера Брежнева рискнула показать себя без фильтров

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном сдельном купальнике и белых кроссовках.

Ненакрашенная, худощавая блондинка собрала волосы в хвост и побесилась на камеру. Вера кривлялась, широко расставляла ноги, приседала и активно жестикулировала руками.

"Настоящая я🤍 #tests #polas #fun", - подписала снимки певица.

Муж Брежневой, музыкальный продюсер Константин Меладзе оценил пост, поставив "лайк".

Певице хватило смелости закрыть глаза на свои комплексы и показать себя без приукрашиваний, но при этом, видимо, испугавшись недоброжелательных комментариев, она закрыла возможность комментировать.

Ранее Брежнева уже выставляла подобные фото, где делилась мыслями о чувстве неполноценности.

«Большое видится на расстоянии. Если мы сравниваем себя с большим, то появляется неуверенность и комплексы, если сравниваем с малым - чувство превосходства и высокомерие. Но, по сути, в обоих случаях мы остаёмся такими, как есть», - писала певица.

В комментариях отметили, что она сильно "исхудала и стала хуже".

Также мы писали, что Брежнева поделилась трогательным воспоминанием о покойном отце, выставив фото, на котором она еще маленькая сидит у него на руках.

3 ноября, отцу Веры Виктору должно было исполнится 66 лет, однако мужчина ушел из жизни еще пять лет назад.

«Иногда очень хочется к папе на ручки.. но папы нет уже 5 лет. А сегодня ему было бы 66. Виктор и Вера Викторовна», - подписала Брежнева.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

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