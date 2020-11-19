Экс-участница ВИА Гры и жена Константина Меладзе Вера Брежнева представила новый клип на песню "Сестра", в котором снялась вместе с 19-летней дочерью
В клипе Вера предстает в кадре в различных образах: то она в открытом синем боди сидит на надувной касатке, то лежит в аквариуме в полупрозрачном купальнике.
В съемках также приняли участие не профессиональные модели, а ее дочь Соня и подруги Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.
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В Сети довольно резко отреагировали на новое творение певицы, новый клип называют позором.
«Это тот случай, когда невозможно взять вокалом - берут оголённым задом», «Фишка : раздеться и посверкать формами. Современная эстрада», «Какая гадость, это ваша заливная Вера в аквариуме», «Активность демонстрации вторичных половых признаков возрастает. Неужели так всё плохо?», «У Веры все песни одинаковые. И дело не в том, что у Меладзе кончилась фантазия, а в том, что нет у Веры самого главного инструмента – голоса», «Лучше бы не снимали такой клип-Позор! Уж лучше ничего не снимайте чем так опускаться. Откат назад и у Кости и у Брежневой...», «Эту песню написала 5-тиклассница? Боже..... у Бузовой тексты поинтересней и информативней будут», «Что чувствует доча, когда снимается в таком клипе своей знаменитой мамы?», - пишут в Сети.
Напомним, что Вера Брежнева откровенно рассказала о большое беде в своей жизни: «Иногда очень хочется…».
Также Politeka писала, что тощая Вера Брежнева покуражилась, раздвинув ноги перед камерой, Меладзе оценил: "Настоящая".