"Підтвердилася приказка: не плюй в колодязь з якого п'єш"

Екс-соліст "Ласкового мая" Юрій Шатунов хотів отримати все, але зазнав фіаско

Так, 47-річний Шатунов більше не зможе виконувати свій хіт "Белые розы" й не тільки. Згідно з існуючим договором, колишньому солістові "Ласкавого мая" було заборонено виконувати пісні групи. Юрій намагався оскаржити законність ліцензійного договору в суді, але програв.

Про це повідомив у себе в мікроблозі в Instagram продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін, передає Politeka.net.

"Дев'ятий Апеляційний суд сьогодні в повному обсязі відмовив Юрію Шатунову в задоволенні позову про визнання незаконним реєстрації прав на пісні групи "Ласкавий май"... Юрій Шатунов програв остаточно позов і тепер не має ніякого права на твори групи", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Разін влітку цього року хотів передати Шатунову права на музичну продукцію "Ласкавого мая", поставивши Юрію ультиматум: мовляв, той повинен зв'язатися з ним за 10 днів і обговорити деталі передачі. Але Шатунов так і не вийшов на зв'язок, тому Разін передав права третім особам і отримав компенсацію.

Користувачі підтримали Разіна в коментарях.

"Молодець Андрій!!! Підтвердилася приказка, не плюй в колодязь з якого п'єш!!!"

"Андрію Олександровичу, дуже раді за Вас і за вашу перемогу. Я був упевнений, що суддя, яка винесла перше рішення, була зацікавлена... Винести рішення, в якому говориться, що Шатунов в 13-14 років приїхав і сам собі зробив кар'єру, все організував, і став мільйонером, це, звичайно, повна маячня. Тільки хворі люди можуть повірити в це"

Раніше в мережі розгорівся скандал: Шатунов звинуватив Разіна, що той виконує під час концертів його хіти, та при чому ще й під фонограму. Юрій назвав це "повним неподобством".

"У мене одне питання, "як не соромно"? Навіщо ти використовуєш те, що тобі не належить!", - обурився Шатунов.

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