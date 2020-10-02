Иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова вновь рассмотрит суд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на РИА Новости.

Певец потребовал признать незаконным лицензионный договор, запрещающий ему исполнять песни коллектива. Шатунов оспорил договор, заключенный в 2016 году, согласно которому предприниматель Руслан Филатов передал права на использование более 20 песен "Ласкового мая" компании "Честная музыка".

В результате этого, Юрий Шатунов больше не мог исполнять песни "Ласкового мая". В итоге, певец заявил, что в фонограммах использован его голос, а он никому не передавал прав на свое исполнение, соответственно, договор был заключен незаконно.

Ранее мы писали, что Юрий Шатунов входил в список топовых артистов, но сегодня о его жизни известно мало. По информации РосСМИ, еще в 90-х певец переехал в Германию, где в собственном доме в Мюнхене, живет по сей день.

Артист не раз говорил о том, что ему очень нравится жить за границей. После распада музыкального коллектива «Ласковый май», на родине, в России, о нем как об артисте забыли очень быстро. А вот за границей Шатунова принимали более радушно.

Известно, что в 2007 году он женился на девушке по имени Светлана, которая с детских лет жила в Германии, а потому не узнала в поклоннике знаменитого музыканта. Пара воспитывает двух детей – дочь Эстеллу и сына Дэнниса.

Бывший воспитанник детдома Юрий Шатунов не понаслышке знает, что такое нелюбовь, поэтому для своих детей он является чутким и нежным отцом. Он много времени проводит с детьми и с удовольствием проводит время в кругу семьи.

Не забросил он и творческую деятельность: поет и записывает новые композиции. Регулярно выступает на концертах, а его последний альбом вышел в 2018 году. Вариант возвращения в российский шоу-бизнес он даже не рассматривает, поскольку уверен, что там все «завязано на деньгах».

Однако, преданные поклонники до сих пор помнят об этом певце и активно ставят лайки под его фотографиями, которые Юрий Размещает в соцсетях.

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и сейчас:

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