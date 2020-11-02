Появились подробности относительно пропажи российского певца Андрея Губина
Ранее друзья артиста заявили, что уже четвертый месяц артист не выходит на связь и не отвечает на звонки.
Приятель Губина бизнесмен Владимир Бурмяков решил пролить свет на ситуацию, передает «СтарХит».
«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит», - рассказала бизнесмен.
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Московский номер артиста действительно не активен с 10 сентября — тогда он последний раз заходил в мессенджеры. Вероятно, за границей он перешел на местный, с которого и поддерживает связь с «избранными».
Отметим, что Владимир и Андрей приятельствуют много лет, они знакомы еще со времен активной карьеры певца. Когда артист ушел со суены, они не потеряли связь, не раз вместе отдыхали в Таиланде, играли в футбол в одной команде, отмечали семейные праздники. Андрей даже подарил товарищу одну из своих песен — просто так, для личного пользования.
«Он думал писать и для звезд, но не всем готов отдавать свои треки», — говорит Бурмяков.
Кстати, в Египте Губин когда-то уже жил продолжительное время — именно туда он отправился после ухода со сцены. Снимал небольшой дом с бассейном, много гулял и занимался сочинением песен.
Напомним, в прошлом году друзья певца утверждали, что Губин страдает от болезни, которую не смогли идентифицировать врачи.
Артист на одной из передач рассказал, что у него сильно болит лицо, из-за чего и в итоге ушел со сцены. Телеведущий Леонид Закошанский сообщил, что, певец якобы занимается только своим здоровьем и тратит на обследования очень много денег.
Однако другой продюсер, Андрей Разин, уверен, что у Губина проблемы с психикой.
Напомним, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина: «С Андреем случилась трагедия».
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