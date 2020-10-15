Редкое архивное фото Андрея Данилко вместе с «мамой» Верки Сердючки Инной Белоконь появилось в Сети

Как передает Politeka.net, снимок опубликовал российский продюсер группы "Ласковый май" и певец Андрей Разин.

Он решил с опозданием поздравить артистку с днем рождения.

«В один день с моим сыном родилась ещё очень прекрасная актриса Инна Белоконь. Мы все знаем ее как маму Верки Сердючки. Но Инночка действительно очень трогательный и очень хороший человек. Иннуль, прости, что пропустил эту дату, но лучше поздно, чем никогда», - написал Разин.

При этом он назвал Белоконь «не только мамой Украины, но и мамой России».

«От всей группы «Ласковый май», от моей бабушки, которая на фото с тобой сидит у меня дома, когда вы были у нас в гостях, в селе Привольном, хочу поздравить тебя с днём рождения. Счастья тебе, здоровья. Ты у нас - актриса номер один, конечно, после Андрея. В любом случае, вы всегда вместе. Я вас очень люблю и уважаю. И помни, что ты не только мама Украины, но и мама России», - написал продюсер.

Инна Белоконь, которая праздновала день рождения 10 октября, отреагировала на поздравление.

«Вам огромное спасибульки!!! Мне очень приятно! Мы ещё 100% увидимся!!!!! 💋💋💋 крепко обнимаю!!!», - ответила на поздравления «мама» Сердючки.

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