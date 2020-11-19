"Подтвердилась поговорка: не плюй в колодец из которого пьешь"

Экс-солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов хотел получить все, но потерпел фиаско

Так, 47-летний Шатунов больше не сможет исполнять свой хит "Белые розы" и не только. Согласно существующему договору, бывшему солисту "Ласкового мая" было запрещено исполнять песни группы. Юрий пытался оспорить законность лицензионного договора в суде, но проиграл.

Об этом сообщил у себя в микроблоге в Инстаграм продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, передает Politeka.net.

"Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май"... Юрий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы", - говорится в сообщении.

Как известн, Разин летом этого года хотел передать Шатунову права на музыкальную продукцию "Ласкового мая", поставив Юрию ультиматум: мол, тот должен связаться с ним за 10 дней и обсудить детали передачи. Но Шатунов так и не вышел на связь, поэтому Разин передал права третьим лицам и получил компенсацию.

Пользователи поддержали Разина в комментариях.

"Молодец Андрей!!! Подтвердилась поговорка, не плюй в колодец из которого пьешь!!!"

"Андрей Александрович, очень рады за Вас и за вашу победу. Я был уверен, что судья, которая вынесла первое решение, была заинтересована... Вынести решение, в котором говорится, что Шатунов в 13-14 лет приехал и сам себе сделал карьеру, все организовал, и стал миллионером, это, конечно, полный бред. Только больные люди могут поверить в это"

Ранее в Сети разгорелся скандал: Шатунов обвинил Разина, что тот исполняет во время концертов его хиты, да при чем еще и под фонограму. Юрий назвал это "полным безобразием".

"У меня один вопрос, «как не стыдно»? Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит!", - возмутился Шатунов.

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