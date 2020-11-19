Спливли кадри 22-річної давності зі стриптизером і бодібілдером Тарзаном, що наробили шуму в мережі

Як передає Politeka.net, російська співачка Наталія Штурм, відома своєю піснею "Шкільний роман", поділилася в Instagram архівними фото з Сергієм Глушком (справжнє ім'я Тарзана - ред.), який знімався в одному з її кліпів ще до одруження на артистці Наташі Корольовій.

На раритетних кадрах молодий Тарзан - ще не такий накачаний, зі смішним хвостиком (без "фірмових" кучерів) - позував поруч з Наталією.

Також співачка показала "шматочки" з кліпу на пісню "Вуличний художник" за участю Глушка.

"Яка я була в 98 році... Випадково вистрибнуло фото мені в руки і якби не маленька Оленка, я б себе не впізнала. Провали в пам'яті (я не буду другим Єфремовим, тому що такого таланту немає), але я правда забула що не тільки в річці плескалася з Тарзаном. Ось же курйоз... Архіви, архіви, архіви. Скільки там ще вилізе милих сімейних компроматів😉 Який же я тут жиртрест ааа 😩 #семейныйальбом #эхмолодостьмолодость #скелетывшкафу #тарзан98 #напам'ять", - підписала кадри Штурм.

Раніше Наталія розповідала про симпатію, яку виявляв до неї Тарзан після знайомства на зйомках. За її словами, їх зближенню посприяли риси характеру стриптизера - доброта і вихованість. Але далі флірту справа не дійшла. І все через надмірну увагу прихильниць до Сергія.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Наталя? Це Тарзан з вами в кліпі?" - "А кучері де у нього тут? Молодий, як у кліпі, він був гіршим..."

"Дуже гарненька, вам так більше йде! А на Тарзана новий компроматик! Потрібно терміново до Малахова🤣 " - "причому тут компромат це було до королевої"- "помиляєтися. У Тарзана багато прихильниць він тут дуже гарненький, архівні фото тим і цікаві якими всі були 20 років тому. Та й кліп в тему він там знімався"

"Шукав де прилаштуватися"

"Як же Корольова могла взагалі подивитися на нього після того суспільства, в якому оберталася...так опустила свій рівень"

"Тарзана Тарзаном зробила Корольова. Але все одно він звичайний нуль в тіні Наталії"

"А тут Тарзан не такий вже гарний... Його кучері прикрашають, і м'язи. А тут цього немає у нього" - "а коли пардон він був красивий?) страховисько таке😂тільки те що тіло в хорошій формі... але фейс..((😢"

"Ах цей Тарзан, затарзанив дам!!!😉"

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