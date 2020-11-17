Известный российский стриптизер и шоумен Сергей Глушко (Тарзан) показал, как проводит время на экзотическом курорте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм неверный муж Наташи Королевой сделал репост записи ведущего Арсена Кипера, который ведет шоу НЕ PRO ТАЧКИ.

Как оказалось, Тарзан принял участие в новом выпуске проекта. Суть шоу в том, что звезды гоняют на крутых машинах на безопасных трассах.

«Огроменное спасибо мега позитивному человеку и моему гостю Сергею Глушко (он же Тарзан) за отличное настроение и классную серию шоу», - подписал серию фото Кипер.

Тарзан же репостнул только один снимок, где он оседлал молодого парня, забравшись к нему на спину. В комментариях сразу же нашлось несколько хейтеров и поклонников, которые решили обсудить новую выходку Тарзана.

«Красафффцы оба два», «Тебе на мужиках кататься. Вообще не пара Наташе. Очень жаль ее, на кого променяла. Останься там, где ты сейчас и не позорь ее. После Николаева она пожалела о многом», «Мега позитив, супер фото. Вот так и надо жить», «Несимпатичен после предательства...от чего столько веселья, дубина?», «Первые сорок лет детства-сложные для мальчиков», - пишут люди.

Кстати, недавно Тарзан сбежал от скандалов и Наташи Королевой в Африку, где он отдыхал и набирался сил.

Напомним, что Тарзан показал, к кому сбежал от Наташи Королевой, неожиданное фото: "Ты на родине теперь!".

Как Politeka писала, обнаженный Тарзан не на шутку разгулялся вдали от Наташи Королевой: "Я одна фотку увеличивала?".

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