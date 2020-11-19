Всплыли кадры 22-летней давности со стриптизером и бодибилдером Тарзаном, наделавшие шума в Сети

Как передает Politeka.net, российская певица Наталия Штурм, известная своей песней "Школьный роман", поделилась в Инстаграм архивными фото с Сергеем Глушко (настоящее имя Тарзана - ред.), который снимался в одном из ее клипов еще до женитьбы на артистке Наташи Королевой.

На раритетных кадрах молодой Тарзан - еще не такой накачанный, со смешным хвостиком (без "фирменных" кудрей) - позировал рядом с Наталией.

Также певица показала "кусочки" из клипа на песню "Уличный художник" с участием Глушко.

"Какая я пухленькая была в 98 году... Случайно выпрыгнуло фото мне в руки и если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я правда забыла что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз... Архивы, архивы, архивы. Сколько там ещё вылезет милых семейных компроматов😉 Какой же я тут жиртрест ааа 😩 #семейныйальбом #эхмолодостьмолодость #скелетывшкафу #тарзан98 #напамять", - подписала кадры Штурм.

Ранее Наталия рассказывала о симпатии, которую проявлял к ней Тарзан после знакомства на съемках. По ее словам, их сближению поспособствовали черты характера стриптизера – доброта и воспитанность. Но дальше флирта дело не дошло. И все из-за чрезмерного внимания поклонниц к Сергею.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Наталья? Это Тарзан с вами в клипе?" - "А кудри то где у него тут? Молодой, как в клипе, он был хуже..."

"Очень хорошенькая, вам так больше идёт! А на Тарзана новый компроматик! Нужно срочно к Малахову🤣" - "причём тут компромат это было до королёвой"- "ошибаетесь. У Тарзана много поклонниц он тут прехорошенький, архивные фото тем и интересны какими все были 20 лет назад. Да и клип в тему он там снимался"

"Искал где пристроиться"

"Как же Королева могла вообще посмотреть на него после того общества, в котором вращалась...так опустила свой уровень"

"Тарзана Тарзаном сделала Королёва.Но всё равно он обычный ноль в тени Натальи"

"А здесь Тарзан не такой уж красивый... Его кудри украшают, и мышцы. А тут этого нет у него" - "а когда пардон он был красивый?) страшилище такое😂только того что тело в хорошей форме..но фэйс..((😢"

"Ах этот Тарзан, затарзанил дам!!!😉"

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