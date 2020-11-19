Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, знайшла найвдаліший ракурс, щоб показати все своє "багатство"

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Яна зробила селфі, продемонструвавши зблизька пухкі губки та пишний бюст.

Дівчина була в "м'якому" чорному халатику, прикрашеному пір'ям на рукавах. Окрема тема - це зона декольте, яка, безумовно здатна звести з розуму кого завгодно, навіть співака Миколу Баскова, який поставив "лайк" під цим фото. Кошкіна блиснула апетитними округлостями, "упакованими" в ажурний ліфчик.

Блогерка зібрала волосся, щоб воно не відволікало від такої краси, і млосно відвела голову трохи в сторону, відчинивши червоні губки. Великі блискучі сережки доповнили її розкішний лук.

"Що яскравіше на цьому фото, губи або як зазвичай, очі?💋 🍒 😉 P. S. знімаємо новий сезон «Одного разу в Росії»!"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи красуню:

"Ой мама золота"

"Губи 👄 а потім очі 👀"

"Заміж вам потрібно, дівчина"

"Губи капець прям засліплюють))))"

"Не знаю навіть, що і виділити!) Все просто ідеально!😍"

"Не губи і не очі"

"Очі, які трохи нижче шиї)"

"Губище на першому плані🤣.. першим побачила тільки їх😁"

"Яна, ти просто богиня 🤩 🔥 на тебе не гріх поглянути ❤ ️"

"Груди 😄"

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