Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, нашла самый удачный ракурс, дабы показать все свое "богатство"

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Яна сделала селфи, продемонстрировав сблизка пухлые губки и пышный бюст.

Девушка была в "мягком" черном халатике, украшенном перьями на рукавах. Отдельная тема - это зона декольте, которая, безусловно способна свести с ума кого угодно, даже певца Николая Баскова, поставившего "лайк" под этим фото. Кошкина сверкнула аппетитными округлостями, "упакованными" в ажурный лифчик.

Блогерша собрала волосы, дабы они не отвлекали от такой красоты, и томно отвела голову немного в сторону, приоткрыв алые губки. Крупные блестящие серьги дополнили ее роскошный лук.

"Что ярче на этом фото, губы или как обычно, глаза?💋🍒😉 P.S. Снимаем новый сезон «Однажды в России»!"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая красотку:

"Ой мама золота"

"Губы 👄 а потом глаза 👀"

"Замуж вам нужно, девушка"

"Губы капец прям ослепляют))))"

"Не знаю даже, что и выделить!) Все просто идеально!😍"

"Не губы и не глаза"

"Глаза, которые чуть ниже шеи)"

"Губище на первом плане🤣.. первым увидела только их😁"

"Яна, ты просто богиня 🤩🔥 на тебя не грех взглянуть❤️"

"Груди 😄"

Ранее мы сообщали, игривая Кошкина вызвала восторг мини-комбинезоном с привлекательным V-образным вырезом на груди.

Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".

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