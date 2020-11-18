Легендарна українська тренер з шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко вразила розкішною фігурою в топі
Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
«У мене є 2 Приголомшливі фрази, які допомагають мені відкривати будь-які двері у світі: "на себе" й "від себе", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Луценко позує в спортивних штанях і облягаючому топі, витончено поглядаючи в сторону.
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"І все для себе. Відмінні фрази!", "Аніта 👏 👏 👏 секретний секрет і таємна таємниця для відкриття всіх дверей у світі!", "боже, красуня", "просто приголомшлива», «Аніта, ви прекрасні👍 мій головний мотиватор», "шикарна зачіска - просто верх витонченості", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, українська спортсменка і тренер шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко розповіла, як полюбити своє тіло.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала Великий пост, в якому дала пораду прихильницям, як прийняти себе і свою фігуру з усіма її чеснотами й недоліками.
Нагадавши, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко ефектно оголила плече під єгипетським сонцем:»прекрасна у всьому".
Як повідомляла Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко блиснула накачаною гордістю на заздрість усім жінкам.
Також Politeka писала, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко здивувала схожістю з Джей Ло після перетворення на брюнетку.