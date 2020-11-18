Легендарная украинская тренер из шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко впечатлила роскошной фигурой в топе

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«У меня есть 2 потрясающие фразы, которые помогают мне открывать любые двери в Мире: «на себя» и «от себя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Луценко позирует в спортивных штанах и облегающем топе, изящно поглядывая в сторону.

«И все для себя. Отличные фразы!», «Анита 👏👏👏 Секретный секрет и тайная тайна для открытия всех дверей в мире!», «боже, красотка», «просто потрясающая», «Анита, вы прекрасны👍 мой главный мотиватор», «шикарная прическа - просто верх изящности», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская спортсменка и тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело.

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала большой пост, в котором дала совет поклонницам, как принять себя и свою фигуру со всеми ее достоинствами и недостатками.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко эффектно оголила плечо под египетским солнцем: «прекрасна во всем».

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко сверкнула накачанной гордостью на зависть всем женщинам.

Также Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко удивила схожестью с Джей Ло после превращения в брюнетку.