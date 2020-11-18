Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, показавши фірмову розтяжку на відпочинку

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Буває так, що сховатися теж необхідно! Важливо, щоб було за ким.. Сила жінки непохитна, якщо вона Сильна!! Решта я проходила в житті", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує в мініатюрному купальнику, розставивши ноги у фірмовій позі. При цьому шанувальників балерина продовжує ігнорувати. Коментарі зірка закрила після того, як люди звинуватили її в лукавстві через вульгарні знімки, які вона чергувала з фотографіями з храмів.

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Анастасія Волочкова розвалилася на підлозі, покритому чорною газовою тканиною. Точно так само виглядає її балетна пачка, яка тримається на контрастних шкіряних підтяжках, вони ж злегка здавили живіт. Верхню частину вбрання становить лискучий топ, який сильно обтягнув бюст зірки. Образ довершила дивна зачіска з проділом і стирчать космами, а також великий перстень на пальці - його Анастасія демонстративно виставила на камеру, спершись рукою об коліно.

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