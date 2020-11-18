Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова ошеломила поклонников, показав фирменную растяжку на отдыхе

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила у себя в Instagram.

«Бывает так, что спрятаться тоже необходимо! Важно, чтобы было за кем.. Сила Женщины непоколебима, если она Сильна!! Остальное я проходила в жизни», - говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Волочкова позирует в миниатюрном купальнике, расставив ноги в фирменной позе. При этом поклонников балерина продолжает игнорировать. Комментарии звезда закрыла после того, как люди обвинили ее в двуличии из-за пошлых снимков, которые она чередовала с фотографиями из храмов.

Как сообщалось до этого, балерина Анастасия Волочкова взбудоражила откровенным нарядом

Анастасия Волочкова развалилась на полу, покрытом черной газовой тканью. Точно так же выглядит ее балетная пачка, которая держится на контрастных кожаных подтяжках, они же слегка сдавили живот. Верхнюю часть наряда составляет лоснящийся топ, который сильно обтянул бюст звезды. Образ довершила странная прическа с пробором и торчащими космами, а также крупный перстень на пальце - его Анастасия демонстративно выставила на камеру, опершись рукой о колено.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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