Такої зірку ще не бачили

Скандальна співачка українського походження Наташа Корольова здивувала шанувальників сміливим вбранням для виступу

Як повідомляє Politeka, фотографію опублікували на фан-сторінці зірки в Instagram.

"Успішного понеділка ️ ️ ️ (Шансон року, 2016 рік)», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Могилевська позує в наряді, який імітує ефектно оголених грудей і не тільки, на що звернули увагу її шанувальники.

"Супер виглядаєш", "прикольно, мені подобається" « "чекаємо тебе такою в 2021-му" » " як оригінально ви одягнені Наташенька!!! Ефект оголених грудей», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Наташа Корольова похвалилася млосним чином

"П'ятниця 13🔥 о, мама! Містична п'ятниця чекає нас усіх, о-ла-ла... червона помада на моїх губах! Моя п'ятниця пофарбована в магічний червоний колір пристрасті і любові", - написала співачка.

На фото Королева відображена з яскравим макіяжем і червоною помадою на губах. Вона закинула голову і відкрила рот. Співачка приспустила бордово лакований плащ, оголивши плечі. Схоже, що одягнений він на голе тіло.

Нагадавши, Королева з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото.

Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана похвалилася новим досягненням, ответочка Наташі Корольової: "це шедевр"

Також Politeka писала, що Тарзан втік від королевою після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі: "все, вирішив..."