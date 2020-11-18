Скандальна співачка українського походження Наташа Корольова здивувала шанувальників сміливим вбранням для виступу
Як повідомляє Politeka, фотографію опублікували на фан-сторінці зірки в Instagram.
"Успішного понеділка ️ ️ ️ (Шансон року, 2016 рік)», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Могилевська позує в наряді, який імітує ефектно оголених грудей і не тільки, на що звернули увагу її шанувальники.
"Супер виглядаєш", "прикольно, мені подобається" « "чекаємо тебе такою в 2021-му" » " як оригінально ви одягнені Наташенька!!! Ефект оголених грудей», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що Наташа Корольова похвалилася млосним чином
"П'ятниця 13🔥 о, мама! Містична п'ятниця чекає нас усіх, о-ла-ла... червона помада на моїх губах! Моя п'ятниця пофарбована в магічний червоний колір пристрасті і любові", - написала співачка.
На фото Королева відображена з яскравим макіяжем і червоною помадою на губах. Вона закинула голову і відкрила рот. Співачка приспустила бордово лакований плащ, оголивши плечі. Схоже, що одягнений він на голе тіло.
Нагадавши, Королева з'явилася у всьому чорному після втечі Тарзана і висунула вимоги, фото.
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