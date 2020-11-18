Скандальная певица украинского происхождения Наташа Королева удивила поклонников смелым нарядом для выступления
Как сообщает Politeka, фотографию опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.
«Успешного понедельника😍💯☀️💋 ( Шансон года, 2016 год)», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Могилевская позирует в наряде, который имитирует эффектно обнаженной груди и не только, на что обратили внимание ее поклонники.
«Супер выглядишь», «прикольно, мне нравится», «ждем тебя такой в 2021-м», «как оригинально вы одеты Наташенька!!! Эффект обнаженной груди», - пишут они.
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«Пятница 13🔥 о, мама! Мистическая пятница ждёт нас всех, о-ла-ла... красная помада на моих губах! Моя пятница окрашена в магический красный цвет страсти и любви», - написала певица.
На фото Королева запечатлена с ярким макияжем и красной помадой на губах. Она запрокинула голову и приоткрыла рот. Певица приспустила бордовы лакированный плащ, обнажив плечи. Похоже, что одет он на голое тело.
Напомним, Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото.
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