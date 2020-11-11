Российский стриптизер Тарзан после скандалов с изменами укатил в Африку

Как пишет Politeka.net, его жена, певица Наташа Королева, тем временем разгребает последствия загула мужа и предъявляет требования к властям. У себя в Инстаграм артистка опубликовала победное фото, сообщив, что появились «первые ласточки» правильной реакции на похищение частной информации звезд.

«xenia_sobchak вчера в передаче абсолютно справедливо задаёт вопросы - почему все сми акцентируют внимание на контент, а не на том, что это украденный контент с личного телефона, и не на шантажистах/ взломщиках/распространителях личной информации?! Эти люди - преступники, которые должны быть наказаны», - подчеркнула Королева, добавив, что будет и дальше бороться против вторжения в личную жизнь публичных людей.

В комментариях певице напомнили, что никто кроме ее мужа в ситуации, которая сложилась, не виноват.

«А еще лучше привязать Тарзана за причиндалы и держать на коротком поводке», «Не надо было изменять Тарзану», «Ведите себя нормально, и информация будет нормальной, а так да все вокруг виноваты, а не муж олень», - пишут люди.

Тарзан тем временем отдыхает в Африке, откуда публикует фото с местными жителями.

«Масаи. Респект. Невероятно добрые здесь люди...приветливые, позитивные, чистые душой», - заметил стриптизер.

Напомним, что разгоряченный Тарзан порезвился на пляже и ошеломил видом после измены Королевой: "Как у арабского скакуна".

Как сообщала Politeka, Тарзан поведал неожиданное о своих любовных похождениях, Королевой не позавидуешь.

Также Politeka писала, что Тарзан показал, как кайфует без жены в руках довольной толпы.