Наташа Королева похвасталась томным образом

Как передает Politeka.net, новое фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Пятница 13🔥 о, мама! Мистическая пятница ждёт нас всех, о-ла-ла... красная помада на моих губах! Моя пятница окрашена в магический красный цвет страсти и любви», - написала певица.

На фото Королева запечатлена с ярким макияжем и красной помадой на губах. Она запрокинула голову и приоткрыла рот. Певица приспустила бордовы лакированный плащ, обнажив плечи. Похоже, что одет он на голое тело.

Пост Королевой, которой недавно изменил муж Сергей Глушко (Тарзан), вызвал бурную реакцию.

«Песня красивая, а как Наташа ее исполнила хорошо, чувствительно, нежно, у Наташи как не песня то шедевр.. .Да Наташа и сама шедевр», «Натали, ты крутая! Талантливая, яркая, и в тот час простая и близкая к народу», «Наташа, Вы всегда выглядите Великолепно, просто Красавица!!!», «Что то уже раздражать начинает... Слишком вульгарная стала, под стать супругу. И песни ...так себе...по этому и нет былой славы...», - пишут в комментариях.

Напомним, Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото.

Как сообщала Politeka, любовница Тарзана похвасталась новым достижением, ответочка Наташе Королевой: "Это шедевр"

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