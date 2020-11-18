Російська актриса Христина Асмус оскандалилася витівкою під час зйомок з колегою Тимуром Родрігесом

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці чоловіка в Instagram.

"Родрігез посварився з Асмус прямо на знімальному майданчику», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Асмус скандалить з Родрігесом. Спершу чоловік підходить до зірки й каже: "Христина, тобі не здається, що ти займаєш чуже місце?", після чого жінка буквально вибухає.

Однак, як виявилося, Асмус зайняла місце Родрігеса в прямому сенсі цього слова-актор показав їй спеціальну табличку. Після цього жінці довелося відступати.

"Асмус вічно переграє" « " ніколи такого не було - і ось знову», «вас дивлюся 🔥 люблю вашу творчість 😍 Асмус 👎нічого особистого», «слати її з проекту. Собчак так ненавиджу-як її!", "Асмус як бездар виглядає, бе", - пишуть користувачі.

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Цього разу красуня показала фото, зроблене на природі, біля зеленого газону і красивої доріжки. Христина присіла на сходинки і прийняла досить розкуту позу - вона широко розставила ніжки.

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