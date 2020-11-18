Українська співачка Санта Дімопулос, яка бере участь у проекті "Танці з зірками", вразила фігурою в облягаючому вбранні

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці проекту в Instagram.

Так, співачка виконує запальний танець з двома чоловіками, демонструючи бездоганну фігуру в облягаючій сукні. Після цього знаменитість підіймається сходами, показуючи в камеру розкішну фігуру.

Однак шанувальників позбавили можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик у на сторінці в Stories.

До цього ми розповідали, що екс-ВІА Гра Санта Дімопулос вразила публіку новими фото, які красуня розмістила в соцмережах

Дівчина виклала кадри, на який вона зображена зі своєю подругою Ганною Андрес – українською моделлю, телеведучою, що стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт".

Виявляється, 17 листопада Анна відзначає день народження, дівчині виповнилося 27 років.

На фотографіях Санта й Анна в різних позах і одязі позують перед фотографом. Шанувальники знаменитості буквально " вибухнули "від побаченої краси," засипавши " кумира компліментами.

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

Також Politeka писала, що Дімопулос з новою зачіскою відірвалася за лаштунками.