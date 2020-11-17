Экс-ВИА Гра Санта Димопулос впечатлила публику новыми фото, которые красотка разместила в соцсетях

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, сегодня девушка выложила кадры, на который она запечатлена со своей подругой Анной Андрес – украинской моделью, телеведущей, ставшей победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная".

Оказывается, 17 ноября Анна отмечает день рождения, девушке исполнилось 27 лет.

На фотографиях Санта и Анна в разных позах и одеждах позируют перед фотографом.

Особенно впечатляют кадры, на которых девушки в купальниках - радует глаз их точеные фигуры и идеальные пропорции.

" Happy Birthday, моя девочка @ann.andres ❤️ Ты особенная! Чувственная, красивая, яркая, нежная, добрая но со стержнем и сильным характером🔥 Этот год был судьбоносным для тебя и я желаю, чтобы ты каждый миг ощущала чудо и счастье в своей жизни🙏🏼 Скоро ты станешь мамой и эта новая роль для тебя откроет другие, неимоверные грани твоей личности! ❤️Наслаждайся, вдохновляйся, живи и продолжай украшать этот мир! Люблю и очень скучаю 😘😘😘", – подписала снимки Санта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Фанаты всего за полчаса поставили более 7 тысяч лайков, а в комментариях пишут, что и Санта очень красивая девушка и с подругой ей повезло. Некоторые считают, что звезды даже похожи друг на друга.

"Вы так похожи ❤️🌹 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 2 beauties 😍😍 Барби🖤 Идеальные!!! Ногиии 😍😍 Санта идеальная 👌 Как сестры❤️🙏🏼 Потрясающие 😍❤️ 😍Барби Идеальные !!!Две красотки ♥️ Наши самые самые красивые девочки 😍🔝💖❤️Мы вас очень любим и вдохновляемся вашей красотой и успехами🙌✨🤗Всего самого самого наилучшего имениннице/будущей маме 🙏☺️💝И с нетерпением ждём ваших новых совместных фото 😎🙃💖💖💖💖💖💖💖💖💖 и неймов❤️❤️❤️ірні!!! Як ляльки, в найкращому розумінні цього слова🤗", – написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что Санта Димопулос впечатлила красотой, примерив наряд с экстремальным декольте

"Иногда я выныриваю из этого водоворота тренировок, усталости и нервного напряжения и смотрю на свой мир вокруг. У малышки растут волосы и зубы, она такая открытая и любопытная!😍 Дэни взрослеет. Игорь как будто все время хочет меня подхватить, накормить и заставить отдыхать 😅 Друзей вижу, в основном, в сториз... Вживую просто нет времени..." - говорится в сообщении.

Напомним, что Димопулос взбудоражила воображение в декольте до пупка: "Какой кадр".

Как сообщала Politeka, Димопулос похвасталась главным красавчиком в своей жизни: "Бесконечно люблю".

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