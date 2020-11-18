Популярна українська співачка Світлана Лобода одягла чорне блискуче міні і підкорила фанатів

Цього разу популярна виконавиця поділилася грайливим Селфі, зробленим перед дзеркалом. Світлана змогла приємно порадувати не тільки особистим і не постановочним кадром, але ще і видом на ньому. Так, зірка одягла лише сміливе екстра-міні з чорних блискіток, при цьому плаття було без бретелей, що вдало підкреслило струнку фігуру мами двох дітей.

Співачка показала досить стрункі ноги, чим привернула увагу до себе ще більше. Акуратні прикраси на шиї, легкий макіяж і розпущене волосся завершили образ співачки.

"Кажуть, що середа-це маленька п'ятниця🤩 так чому б не надіти красиве маленьке платтячко і трохи не потанцювати... хоча б удома😜 😜 😜 😜», - жартівливо написала Світлана.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"А Давайте ми теж потанцюємо , тільки вже під новий трек ваш; створюємо домашню вечірку); ваші танці просто вогонь🔥; справжня красуня,від вас виходить така енергія, поки дивишся, сам заряджаєшся позитивом на весь день. 😍 ❤ ️ ; Mood: Світлана Сергіївна❤❤️; на цьому фото ніби і фотошопа немає на ногах, як зазвичай️️; прийшло бажання трохи потанцювати 😂 🔥 підірвати "танцпол", та по-страшніше Хіросіми🔥 😂 😂; з вами кожен день як П'ятниця!😜❤️».

До цього Світлана постала в короткій сукні з шовку, яке швидше нагадувало нічну сорочку. Довжина вбрання дозволяла помилуватися довгими стрункими ніжками артистки. А біле мереживо внизу вбрання служило відмінним акцентом.

Декольте вбрання також було сміливим, проте завдяки стильному намиста, воно не особливо притягувало погляд.

Лобода грала з волоссям, які розвіював вітер. Її макіяж складався з довгих чорних стрілок, лише підкресливши їх форму.

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

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