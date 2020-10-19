Популярная певица Светлана Лобода сразила наповал откровенным снимком в честь дня рождения и намеком на свадьбу

Как передает Politeka.net, серию фото в ванной звезда опубликовала у себя в Инстаграм. На фото певица позировала в прозрачном лифчике, через который просматривалась ее грудь.

Но особое внимание пользователей сети привлекло кольцо Лободы на безымянном пальце и многозначительная фраза, посвященная тайному мужчине.

«У меня есть вы, ваша любовь,

обожаемая семья.

У меня есть ты...», - подписала фото звезда.

Пост артистки вызвал бурную реакцию в сети. Поклонники стали расспрашивать артистку о предстоящей свадьбе.

«А у кого-то свадьба скоро!», «Ты про Тилля?)», «Кольцо, я так понимаю, помолвочное», «Скоро свадьба?», «Ага, предложение Свете Тилль сделал», - пишут люди.

При этом ювелиры обратили внимание на качество кольца и его размер. В комментарии "КП" дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова предположила, что на пальце Светланы действительно кольцо на помолвку. Но не простое, а 10-ти каратный бриллиант огранки «Emerald». Джафарова считает, что кольцо Лободы стоит больше миллиона долларов.

«Если делал частный ювелир, то около 800 тысяч долларов. А если кольцо известного бренда, то оно будет стоить примерно $1,5 млн», - отметила она.

Отметим, что Лобода и раньше светила это кольцо на пальце.

Напомним, что внешность младшей дочери Светланы Лободы вызвала переполох: "Почему синяки...".

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

Также Politeka писала, что Лобода в облегающем наряде и очках внезапно нагрянула в Киев: "Терминатор".