Популярная украинская певица Светлана Лобода показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини

Снимок красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.

«Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца 🌞 Загар или 👉 благородная бледность? )) Что выбираете вы?» - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Лобода позирует в крохотном черном бикини, которое эффектно подчеркивает ее и без того точеную фигуру. Как можно заметить, загар у певицы просто невероятный.

«Тропикана женщина...горяча и бешена», «Огонь🔥 🍒Вишенка на торте», «малышка на миллион», «шикарная», «конечно, загар бомба», «Тело просто эталон... рожа лошадиная... золотая рыбка...», «богиня», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, Светлана Лобода показала роскошное платье, в котором она отмечала свой день рождения.

Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, продемонстрировала свой соблазнительный праздничный образ в Инстаграм.

На снимках Лобода предстала на фоне множества воздушных шаров, явно использованных в качестве декора на праздновании ее дня рождения, которое прошло на днях.

Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

Также Politeka писала, как выглядит помолвочное кольцо Светланы Лободы за $1,5 млн.