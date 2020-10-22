Популярная украинская певица Светлана Лобода показала безупречную фигуру, нарядившись в крохотное бикини
Снимок красотка выбросила у себя в Instagram, передает Politeka.
«Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца 🌞 Загар или 👉 благородная бледность? )) Что выбираете вы?» - говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Лобода позирует в крохотном черном бикини, которое эффектно подчеркивает ее и без того точеную фигуру. Как можно заметить, загар у певицы просто невероятный.
«Тропикана женщина...горяча и бешена», «Огонь🔥 🍒Вишенка на торте», «малышка на миллион», «шикарная», «конечно, загар бомба», «Тело просто эталон... рожа лошадиная... золотая рыбка...», «богиня», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, Светлана Лобода показала роскошное платье, в котором она отмечала свой день рождения.
Популярная украинская певица, которая сейчас живет и работает в России, продемонстрировала свой соблазнительный праздничный образ в Инстаграм.
На снимках Лобода предстала на фоне множества воздушных шаров, явно использованных в качестве декора на праздновании ее дня рождения, которое прошло на днях.
Напомним, Лобода в необычном купальнике продемонстрировала роскошное тело: «Все напоказ! Дети же смотрят!».
Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".
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