Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой во время прогулки на яхте
Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Читаю ваши многочисленные поздравления и купаюсь в вашей любви. Спасибо ❤️», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах Лобода позирует в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
«Все напоказ! Дети же смотрят! Я вот своей запрещаю такое смотреть рано еще», «Зачем так сильно вытягивать ноги!!?», «королева красоты», «обалденная фигура», «так стильно», «лучшая», «обожаю вашу фигуру, Света», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, певица Светлана Лобода сразила наповал откровенным снимком в честь дня рождения и намеком на свадьбу
На фото певица позировала в прозрачном лифчике, через который просматривалась ее грудь.
Но особое внимание пользователей сети привлекло кольцо Лободы на безымянном пальце и многозначительная фраза, посвященная тайному мужчине.
Пост артистки вызвал бурную реакцию в сети. Поклонники стали расспрашивать артистку о предстоящей свадьбе.
Напомним, что внешность младшей дочери Светланы Лободы вызвала переполох: "Почему синяки...".
Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".
Также Politeka писала, что Лобода в облегающем наряде и очках внезапно нагрянула в Киев: "Терминатор".