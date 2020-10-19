Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой во время прогулки на яхте

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Читаю ваши многочисленные поздравления и купаюсь в вашей любви. Спасибо ❤️», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах Лобода позирует в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Все напоказ! Дети же смотрят! Я вот своей запрещаю такое смотреть рано еще», «Зачем так сильно вытягивать ноги!!?», «королева красоты», «обалденная фигура», «так стильно», «лучшая», «обожаю вашу фигуру, Света», - пишут они.

Как сообщалось до этого, певица Светлана Лобода сразила наповал откровенным снимком в честь дня рождения и намеком на свадьбу

На фото певица позировала в прозрачном лифчике, через который просматривалась ее грудь.

Но особое внимание пользователей сети привлекло кольцо Лободы на безымянном пальце и многозначительная фраза, посвященная тайному мужчине.

Пост артистки вызвал бурную реакцию в сети. Поклонники стали расспрашивать артистку о предстоящей свадьбе.

Напомним, что внешность младшей дочери Светланы Лободы вызвала переполох: "Почему синяки...".

Как сообщала Politeka, сияющая Лобода залезла в ванну и показала лишнее в тонком лифчике: "Монро нашего времени".

Также Politeka писала, что Лобода в облегающем наряде и очках внезапно нагрянула в Киев: "Терминатор".