Популярная украинская певица Светлана Лобода 18 октября отмечает день рождения, ей исполнилось 38 лет
По такому торжественному случаю знаменитость залезла в ванную с бокалом шампанского и похвасталась огромным букетищем роз.
Так, на своей странице в Instagram именинница разместила серию снимков, на которых запечатлена в купальнике, сплошь расшитом бисером. Шею артистки украшают цепочки и украшения, которые сияют и переливаются.
«Сегодня я счастлива, как никогда
И пусть это чувство продлится как можно дольше!
У меня есть всё о чём я мечтала... и даже больше
У меня есть вы , ваша любовь,
обожаемая семья
У меня есть ты...
С любовью и благодарностью
Ваша LO❤️», - подписала она.
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Поклонники с восторгом комментируют провокационные фотографии и поздравляют певицу с днем рождения.
" Спасибо за то, что Вы просто есть...❤️
с Днём Рождения , моя самая большая любовь!",
"Днём Рождения!!!!😍❤️.Мы вас тоже бесконечно любим❤️❤️",
"Не ну вы красотка конечно , только меня волнует вопрос , каким краном вам подняли эти розы 😂😂",
"Монро нашего времени😻❤️",
"Королева", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода удивила пользователей сети необычным образом.
Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.
На новом фото Светлана решила показать, какой образ выбрала для полета в самолете. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она сидит у окна самолета в черной рубашке с рюшами. Певица довольно улыбается и рукой поддерживает подбородок.
Напомним, что Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.