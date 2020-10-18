Популярная украинская певица Светлана Лобода 18 октября отмечает день рождения, ей исполнилось 38 лет

По такому торжественному случаю знаменитость залезла в ванную с бокалом шампанского и похвасталась огромным букетищем роз.

Так, на своей странице в Instagram именинница разместила серию снимков, на которых запечатлена в купальнике, сплошь расшитом бисером. Шею артистки украшают цепочки и украшения, которые сияют и переливаются.

«Сегодня я счастлива, как никогда

И пусть это чувство продлится как можно дольше!

У меня есть всё о чём я мечтала... и даже больше

У меня есть вы , ваша любовь,

обожаемая семья

У меня есть ты...

С любовью и благодарностью

Ваша LO❤️», - подписала она.

Поклонники с восторгом комментируют провокационные фотографии и поздравляют певицу с днем рождения.

" Спасибо за то, что Вы просто есть...❤️

с Днём Рождения , моя самая большая любовь!",

"Днём Рождения!!!!😍❤️.Мы вас тоже бесконечно любим❤️❤️",

"Не ну вы красотка конечно , только меня волнует вопрос , каким краном вам подняли эти розы 😂😂",

"Монро нашего времени😻❤️",

"Королева", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода удивила пользователей сети необычным образом.

Так, на новых кадрах в своем Instagram артистка продемонстрировала весьма неожиданную прическу.

На новом фото Светлана решила показать, какой образ выбрала для полета в самолете. Звезда опубликовала яркий снимок, на котором она сидит у окна самолета в черной рубашке с рюшами. Певица довольно улыбается и рукой поддерживает подбородок.

Напомним, что Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте.