Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, вразила розкішною фігурою в купальнику

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Міла не важко? Бомба-ракета-пітарда!"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує в облягаючому купальнику, який ефектно демонструє пружні форми. При цьому знаменитість вирішила допомогти білизні руками.

«Мадам на висоті – як завжди», «абсолютна Краса», «аж слинки течуть», «шикарний ракурс», «блін яке фото 😍 дуже хочу літо», «ти мене з розуму просто зводиш», «бомба!», «ніхто не встоїть», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, Міла Кузнєцова, володарка 13-го розміру грудей, розважила публіку, як може

Українська модель plus-size опублікувала архівне відео в соцмережі TikTok, на якому постала за цікавим заняттям в порожньому вагоні трамвая - майже порожньому, адже поруч з Мілою крутився "підозрілий" молодий чоловік.

Осміліла Кузнєцова в короткому платтячку у квіточку танцювала перед хлопцем, раз у раз задираючи спідницю. При цьому спокусливо стрясалося її видатне "багатство".

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

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