Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошной фигурой в купальнике

Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Мила не тяжело? Бомба-ракета-питарда!» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует в облегающем купальнике, который эффектно демонстрирует упругие формы. При этом знаменитость решила помочь белью руками.

«Мадам на высоте – как обычно», «абсолютная красота», «аж слюнки текут», «шикарный ракурс», «Блин какое фото 😍 очень хочу лето», «ты меня с ума просто сводишь», «бомба!», «никто не устоит», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова со своим 13-м размером бюста продолжает эпатироавть публику.

Украинская модель plus-size опубликовала архивное видео в соцсети TikTok, на котором предстала за любопытным занятием в пустом вагоне трамвая - почти пустом, ведь рядом с Милой крутился "подозрительный" молодой человек.

Осмелевшая Кузнецова в коротком платьице в цветочек плясала перед парнем, то и дело задирая юбку. При этом соблазнительно сотрясалось ее выдающееся "богатство".

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.