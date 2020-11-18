Серіал "Свати" отримав велику популярність серед глядачів
У 2021 році очікуються зйомки сьомого сезону популярного ситкому, повідомляє Politeka.net. На жаль, склад акторів сильно змінився.
У новому сезоні буде розповідатися про молодість сватів. Персонажа Івана Будька, актора Федора Добронравова, який пішов з проекту, виконає його син - Віктор Добронравов.
Варто відзначити, що також після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова.
В одній з фан-груп оприлюднили фото Анни Кошмал (Женьки), Тетяни Кравченко, яка виконала роль "Валюхи", Федора Добронравова, Людмили Артем'євої (Ольги Ковальової), Олександра Феклістова (Олександра Берковича) та інших.
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За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Швидше б Свати 7", "Наш улюблений серіал", "а коли будуть Свати 7", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, в одній з фан-сторінок опублікували вирізану частину однієї з серій.
На кадрах "Валюха" виступає в суді і "брудом" поливає чоловіка - Івана Будька у виконанні Федора Добронравова.
"Цвяха вбити не може. Все доводиться звалювати на свої тендітні плечі...",- вимовляє жінка.
Раніше повідомлялося, що Федора Добронравова на знімальному майданчику "Сватів" у деяких епізодах замінить новий дублер-актор Сергій Сманцер.
Варто відзначити, що ні для кого не секрет, що під час зйомок режисери активно використовують дублерів, адже при створенні шостого сезону Федору Добронравову доводилося в буквальному сенсі тікати зі знімального майданчика, щоб встигнути на виступ в театр.
Нагадавши, Васильєв видав всю правду про сварку з Добронравовим і відхід з " Сватів"
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