Серіал "Свати" отримав велику популярність серед глядачів

У 2021 році очікуються зйомки сьомого сезону популярного ситкому, повідомляє Politeka.net. На жаль, склад акторів сильно змінився.

У новому сезоні буде розповідатися про молодість сватів. Персонажа Івана Будька, актора Федора Добронравова, який пішов з проекту, виконає його син - Віктор Добронравов.

Варто відзначити, що також після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова.

В одній з фан-груп оприлюднили фото Анни Кошмал (Женьки), Тетяни Кравченко, яка виконала роль "Валюхи", Федора Добронравова, Людмили Артем'євої (Ольги Ковальової), Олександра Феклістова (Олександра Берковича) та інших.

За годину пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Швидше б Свати 7", "Наш улюблений серіал", "а коли будуть Свати 7", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одній з фан-сторінок опублікували вирізану частину однієї з серій.

На кадрах "Валюха" виступає в суді і "брудом" поливає чоловіка - Івана Будька у виконанні Федора Добронравова.

"Цвяха вбити не може. Все доводиться звалювати на свої тендітні плечі...",- вимовляє жінка.

Раніше повідомлялося, що Федора Добронравова на знімальному майданчику "Сватів" у деяких епізодах замінить новий дублер-актор Сергій Сманцер.

Варто відзначити, що ні для кого не секрет, що під час зйомок режисери активно використовують дублерів, адже при створенні шостого сезону Федору Добронравову доводилося в буквальному сенсі тікати зі знімального майданчика, щоб встигнути на виступ в театр.

Нагадавши, Васильєв видав всю правду про сварку з Добронравовим і відхід з " Сватів"

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