Стало известно, кто заменит Федора Добронравова на съемочной площадке "Сватов"

Об этом пишет портал 53.news.

Как известно, съемки седьмого сезона популярного сериала "Сваты" перенесли на 2021 год.

И в новом сезоне Ивана Будько впервые будет играть не актер Федор Добронравов, а его старший сын Виктор.

Ни для кого не секрет, что во время съемок режиссеры активно используют дублеров, ведь при создании шестого сезона Федору Добронравову приходилось в буквальном смысле убегать со съемочной площадки, чтобы успеть на выступление в театр.

В седьмом сезоне у Федора Добронравова появится новый дублер - актер Сергей Сманцер, который будет заменять звезду "Сватов" в некоторых эпизодах.

Ранее мы рассказывали, что Федор Добронравов сообщил об уходе из сериала. В новом сезоне персонажа Ивана Будько в молодости исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Зрителям в новом, седьмом, сезоне покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Ивана Будько с его будущей женой Валентиной.

До этого, после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший в "Сватах" Юрия Ковалева. Позже выяснилось, что у него был конфликт с Федором Добронравовым и новыми режиссерами, которые, по мнению, актера, испортили все шутки.

Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"

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