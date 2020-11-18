Стало известно, кто заменит Федора Добронравова на съемочной площадке "Сватов"
Об этом пишет портал 53.news.
Как известно, съемки седьмого сезона популярного сериала "Сваты" перенесли на 2021 год.
И в новом сезоне Ивана Будько впервые будет играть не актер Федор Добронравов, а его старший сын Виктор.
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Ни для кого не секрет, что во время съемок режиссеры активно используют дублеров, ведь при создании шестого сезона Федору Добронравову приходилось в буквальном смысле убегать со съемочной площадки, чтобы успеть на выступление в театр.
В седьмом сезоне у Федора Добронравова появится новый дублер - актер Сергей Сманцер, который будет заменять звезду "Сватов" в некоторых эпизодах.
Ранее мы рассказывали, что Федор Добронравов сообщил об уходе из сериала. В новом сезоне персонажа Ивана Будько в молодости исполнит его сын - Виктор Добронравов.
До этого, после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший в "Сватах" Юрия Ковалева. Позже выяснилось, что у него был конфликт с Федором Добронравовым и новыми режиссерами, которые, по мнению, актера, испортили все шутки.
Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"
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