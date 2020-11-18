Стало известно, кто заменит Федора Добронравова на съемочной площадке "Сватов"

Об этом пишет портал 53.news.

Как известно, съемки седьмого сезона популярного сериала "Сваты" перенесли на 2021 год.

сваты, валюха, татьяна кравченко, федор добронравов

И в новом сезоне Ивана Будько впервые будет играть не актер Федор Добронравов, а его старший сын Виктор.

Популярные статьи сейчас

Доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на..."

Соблазнительная Ефросинина без лифчика показала, как сильно изменилась: "22 года назад мне впервые вставили..."

Оборвалась жизнь целителя, который спасал Данилко и Киркорова, осталось пророчество о вирусе: «Особо опасен будет до…»

Украинцев разорят новым требованием выхода на пенсию: "Придется заплатить до 34 тыс. гривен", кого коснется
Показать еще

Ни для кого не секрет, что во время съемок режиссеры активно используют дублеров, ведь при создании шестого сезона Федору Добронравову приходилось в буквальном смысле убегать со съемочной площадки, чтобы успеть на выступление в театр.

В седьмом сезоне у Федора Добронравова появится новый дублер - актер Сергей Сманцер, который будет заменять звезду "Сватов" в некоторых эпизодах.

Ранее мы рассказывали, что Федор Добронравов сообщил об уходе из сериала. В новом сезоне персонажа Ивана Будько в молодости исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Зрителям в новом, седьмом, сезоне покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Ивана Будько с его будущей женой Валентиной.

До этого, после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший в "Сватах" Юрия Ковалева. Позже выяснилось, что у него был конфликт с Федором Добронравовым и новыми режиссерами, которые, по мнению, актера, испортили все шутки.

Напомним, Васильев выдал всю правду о ссоре с Добронравовым и уходе из "Сватов"

Как сообщала Politeka, Загорелый Добронравов из «Сватов» очаровал легенду российского кино

Также Politeka писала, что Счастливый Федор Добронравов похвастался красавцами-сыновьями