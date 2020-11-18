Колишній ангел Victoria's secret й колишня подружка актора Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн похвалилася розвагою з друзями

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Дві блондинки й саркастичний грек відправляються здавати тести на covid для фотосесії в Німеччині... - звучить як початок поганого жарту. Обожнюю вчорашній день-спасибі команді", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії модель позує поруч зі своїми друзями, які в цей момент вирішили обійнятися. Всі вони сміються на камеру.

"Ах, яка посмішка-просто неймовірна краса", "скучив за тобою«,» дуже мило вийшла на фотографії«,» шикарно«," я закохався у твою посмішку!", "це справжня фантастика", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що відома модель і колишній ангел Victoria's Secret, а також екс-подружка Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн захопила сміливими образами на обкладинці журналу.

На фото красуня здалася в чорній спідниці й картатому піджаку. Тоні його розстебнула, показавши бюстгальтер, який під ним видно. Образ Гаррн доповнила стильним шарфом на шиї. Дівчина спокусливо вигнулася, а погляд відвела вниз.

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