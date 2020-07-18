Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, порадовала поклонников жарким фото

Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых просто соблазняла красотой, пишет Politeka.net.

Так, модель показала себя крупным планом. Плечи знаменитости были оголены, а она удерживала на груди какую-то ткань.

Звезда оперлась о руку, и закрыла глаза. Образ Гаррн дополнила повязка на голове.

Фото вышло каким-то чистым и нежным, в отличие от следующего горячего дерзкого кадра.

На втором фото Тони позировала сидя на кресле, она даже, можно сказать, развалилась на мягкой мебели.

На красотке был топик, под который она не надела белья, грудь звезды выпирала из-под тонкой ткани.

Звезда убрала волосы назад, в ее ушах блестели крупные серьги.

Тони смотрела в камеру, приоткрыв губы, ее взгляд был завораживающий.

За 17 часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились дерзостью и невероятной привлекательностью модели, поэтому написали ей массу комплиментов.

"Неземная красотка", - написал один из фанатов.

Напомним, Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо с 2013 по 2014 года. Сейчас звезда помолвлена с актером Алексом Петтифером.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн позировала на пляже. На первом кадре модель сняли крупным планом. Солнце красиво освещало лицо. Звезда приподняла подбородок, сверкнув тонкой шеей.

Волосы модели были влажными и аккуратно уложенными. На веках можно заметить темные тени. Тони приоткрыла губы, направив взгляд перед собой.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, что экс-невеста Ди Каприо ошеломила невероятными формами в платье с дерзким декольте: "Смотреть и восхищаться"

Также Politeka писала, что игривая экс-невеста Ди Каприо поиграла вкусными местами в купальнике: "Лео будет вне себя"