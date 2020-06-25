Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, блеснула упругим телом в спортивном купальнике

Красотка, которая встречалась с известным артистом год, поразила красотой своего тела, пишет Politeka.net.

На фото знаменитость позировала на пляже. На первом кадре Тони сняли крупным планом. Солнце красиво освещало лицо. Модель приподняла подбородок, сверкнув тонкой шеей.

На ушке знаменитости сверкало несколько сережек. Волосы модели были влажными и аккуратно уложенными. На веках можно заметить темные тени. Тони приоткрыла губы, направив взгляд перед собой.

На другом фото Тони предстала во всей красе. Лифчик обтянул небольшую грудь, но больше всего привлекало внимание стройная талия и упругий живот.

Звезда вытянулась на перекладине, отчего силуэт казался еще стройнее, чем есть на самом деле.

Красивой формы бедра также выглядят на фото просто чудесно.

За два часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились красоте модели и написали много приятных сообщений в ее сторону.

"Лео будет вне себя от осознания того, кого он потерял", - написал один из фанатов.

Напомним, Тони Гаррн была в черном облегающем платье с глубоким декольте и золотыми пуговицами на рукавах.

Наряд обтянул красивую фигуру знаменитости, подчеркнув не только небольшую грудь, но и тонкую талию. На такую модель хочется постоянно смотреть и восхищаться.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн начала свою карьеру в 15 лет и до сих пор остается одной из самых востребованных моделей. Параметры звезды: рост - 183 см, грудь - 86 см, талия - 60 см, бедра - 89 см.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

Также Politeka писала, что модель "Victoria’s Secret" блеснула нереальным бюстом в крохотном бикини: "Ого, какие дыньки".