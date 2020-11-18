Бывший ангел Victoria’s secret и экс-подружка актера Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн похвасталась развлечением с друзьями

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Две блондинки и саркастичный грек отправляются сдавать тесты на covid для фотосессии в Германии… - звучит как начало плохой шутки. Обожаю вчерашний день - спасибо команде», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии модель позирует рядом со своими друзьями, которые в этот момент решили обняться. Все они смеются на камеру.

«Ах, какая улыбка – просто невероятная красота», «соскучился за тобой», «очень мило получилась на фотографии», «шикарно», «я влюбился в твою улыбку!», «это настоящая фантастика», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret, а также экс-подружка Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн восхитила смелыми образами на обложке журнала.

На фото красотка показалась в черной юбке и клетчатом пиджаке. Тони его расстегнула, показав бюстгальтер, который под ним видно. Образ Гаррн дополнила стильным шарфом на шее. Девушка соблазнительно выгнулась, а взгляд отвела вниз.

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