Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, появилась в нескромном образе

Звезда опубликовала пост, посвященный взрыву в Ливане, пишет Politeka.net. Модель подкрепила серьезную публикацию интересным фото.

Идеальная блондинка предстала в белой блузе, наряд хоть и был довольно скромным, и застегнутым под горло, все же некоторые пикантные детали утаить невозможно.

Так под одеждой виднелись самые интимные признаки без белья. Красотку это совершенно не смущало.

Также модель надела джинсовые мини-шорты, оголившие ее длинные стройные ножки. На плечо красотка надела сумочку коричневого цвета, а на ногах виднелись черные босоножки. Завершили образ стильные очки.

Модель позировала убрав волосы в пучок, а также засунув руку в шортики.

За час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети не только обсуждали произошедшее в указанной стране, но и говорили о том, как модель чудесно выглядит.

Отметим, Тони Гаррн и известный актер встречались с мая 2013 по декабрь 2014 год.

Напомним, бывшая Леонардо Ди Каприо показала себя крупным планом. Плечи знаменитости были оголены, а она удерживала на груди какую-то ткань.

Звезда оперлась о руку, и закрыла глаза. Образ Гаррн дополнила повязка на голове.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн решила опубликовать в сториз Инстаграм несколько архивных кадров.

В мае 2019 года звезда поразила красотой на красной дорожке. Модель предстала в белом длинном платье с глубоким декольте и длинным разрезом, оголяющем стройную ножку.

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