Известная модель и бывший ангел "Victoria’s Secret", а также экс-подружка Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн восхитила смелыми образами на обложке журнала

На фото красотка показалась в черной юбке и клетчатом пиджаке. Тони его расстегнула, показав бюстгальтер, который под ним видно. Образ Гаррн дополнила стильным шарфом на шее. Девушка соблазнительно выгнулась, а взгляд отвела вниз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке красавица без белья и в желтом платье. Тони показала великолепную ножку, которая виднелась в громадном разрезе. Девушка показала еще несколько нарядов на двух других снимках.

"ELLE SPAIN", - подписала фото красотка, рассказывая про свою фотосессию для обложки глянцевого журнала.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Безумно красивая", "Моя икона", "Очень красиво", "Люблю все эти фото", "Ты такая классная", "Посмотри на себя с любовью, посмотри из моего цветка и посмотри на гиганские волосы", "Прекрасная Тони, особенно, с хорошим настроением", "Невероятно элегантная и красивая", "Чертовски жарко".

Напомним, экс-невеста Ди Каприо сверкнула формами без белья под тонкой блузой

А еще Politeka писала, что экс-невеста Ди Каприо приняла горячую позу в бесстыжем топике без белья

Также Politeka сообщала, что игривая экс-невеста Ди Каприо поиграла вкусными местами в купальнике



