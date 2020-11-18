Фітнес-модель з Бразилії Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила розкішною фігурою в боді

Як повідомляє Politeka, знімком знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Доброго ранку, кохані", - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії знаменитість позує в міні-боді, ефектно оголивши бездоганні принади у всій красі. При цьому руки Кортес вирішила закинути за голову, закривши при цьому очі.

«У Це важко повірити-щось неймовірно красиве я бачу«,» Божественні вигини«,» до чого ж ти класно виглядаєш, чортівка«, " дорога – ти бездоганна. Зуміла зробити мій день" « "фігура справжня бомба-пощастить же комусь" » - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що бразильська супермодель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, вразила значними обсягами в тісному комбінезоні

Кортес позує в тісному комбінезоні, демонструючи пружні форми ззаду. Обличчя дівчини не видно, хоча це не зменшує краси знімка.

Шанувальники знаменитості буквально "зірвалися з ланцюга" від побаченого, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

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