Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, соблазнила формами в провокационном образе

Звезда порадовала поклонников жарким кадром с наклейками на груди, пишет Politeka.net.

Кортес прославилась своими упругими ягодицами, благодаря которым дважды стала обладательницей титула "Мисс Бум-Бум". Сейчас модель активно зарабатывает, ведя страницы в интернете, и публикуя свои самые жаркие снимки, иногда без цензуры.

В частности, в Инстаграм Сьюзи появилась на одном из новых снимков абсолютно обнаженной, прикрыв самое интимное наклейками в виде крестиков.

Красотка приняла интересную позу, сверкнув упругим животом, и схватившись за грудь. Звезда поднесла к открытым губам очки, а сокровенное место прикрывала книга.

Сьюзи страстно смотрела в камеру из-под пышных ресниц, завораживая своим взглядом.

За два часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу положительных отзывов звезде за ее раскрепощенность.

"Горячая бейба", - написал один из комментаторов.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в крохотных синих трусиках с маленькой цепочку, служившей отличным украшением.

Модель распустила длинные волосы, которые легли красивой волной, в конце будто "ударив" по ягодицам.

Бикини натянулось выше бедер, немного скрутившись по бокам.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в топе и трусиках. Сьюзи в очках появилась перед камерой и подняла руки, демонстрируя бицепс. Модель без стыда показывала идеальный животик и пышный бюст, а также можно заметить в зоне бикини тату: лицо легендарного футболиста Лионеля Месси.

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