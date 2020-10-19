Бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортез, которую признали обладательницей лучших ягодиц, потрясла своим главным достоинством

Как передает Politeka.net, спортивная красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" горячее видео, на котором крупным планом показала свою пятую точку в откровенном образе (чтобы посмотреть полный ролик, скрольте страницу до конца).

Она потанцевала перед камерой, ритмично раскачивая упругими бедрами и поглаживая смуглую кожу. Для такого выступления девушка надела боди с открытой спиной, которое практически не прикрыло ее задницу. Более того, Сьюзи Кортез сама подтягивала ткань повыше. Судя по обстановке, модель записала соблазнительный видеоролик дома.

Пользователи соцсети пришли в восторг от столь откровенных плясок модели и засыпали ее комплиментами в комментариях под постом:

"Восхитительная"; "О моя мама 🔥🚀👿"; "Произведение искусства"; "Какая ты красивая ❤️❤️❤️"; "Какие движения, Сьюзи"; "Удивительно ... Я уже могу сказать, что это ты, не видя твоего лица "; "Уничтожь меня, мамочка".

Ранее Сьюзи Кортез засмущала поклонников розовым платьем из сеточки, она повернулась к камере спиной и посветила роскошными ягодицами. Можно заметить, что под полупрозрачной тканью нет нижнего белья.

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