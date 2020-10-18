29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом

Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой. На этот раз Сьюзи решила показать свои феноменальные формы, благодаря которым, она стала известной на весь мир.

На опубликованном фото модель позировала в прозрачном белье. Соблазнительный наряд идеально подчеркнуло феноменальные размеры Сьюзи.

Ну а изюминкой снимка стала та самая часть тела, которая и прославила модель на весь мир. Ее Сьюзи даже пришлось придерживать руками.

Поклонники знаменитости не устояли перед шикарными формами и засыпали ее тысячами лайков и десятками лестных комментариев.

Ранее мы сообщали, что показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе на шезлонге.

Крохотный купальник на маленьких бретельках дал возможность ее поклонникам пофантазировать о неприличном.

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