29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом
Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой. На этот раз Сьюзи решила показать свои феноменальные формы, благодаря которым, она стала известной на весь мир.
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На опубликованном фото модель позировала в прозрачном белье. Соблазнительный наряд идеально подчеркнуло феноменальные размеры Сьюзи.
Ну а изюминкой снимка стала та самая часть тела, которая и прославила модель на весь мир. Ее Сьюзи даже пришлось придерживать руками.
Поклонники знаменитости не устояли перед шикарными формами и засыпали ее тысячами лайков и десятками лестных комментариев.
Ранее мы сообщали, что показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе на шезлонге.
Крохотный купальник на маленьких бретельках дал возможность ее поклонникам пофантазировать о неприличном.
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