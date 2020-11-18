Популярна російська телеведуча і блогерка, зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва повідомила важливу новину
Зірка веде активне творче життя, знімаючись і ведучи безліч проектів, передає Politeka.net. Також красуня встигає вести сторінку в Instagram, де ділиться кадрами з шоу і розповідає про важливі етапи.
Цього разу Івлєєва записала сторіс, сидячи в авто. Зірка була в теплій куртці. Красуня вирішила доповнити абсолютно звичайний образ двома ріжками, що стирчать з чола і червоними щічками.
На кадрах телеведуча заявила про плани на кінець року. Зірка розповіла, що випустила на своєму Ютуб-каналі передостанній в цьому сезоні випуск шоу "ЗБС" з групою "Дискотека Аварія".
"Через тиждень буде останній випуск і я закриваю "ЗБС". І взагалі я закриваю всі свої проекти в цьому році... Продовження не буде", - повідомила Настя.
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У підписі зірка написала: "А що буде, дізнаємося у 2021 році. Напевно... Якщо не передумаю ;)".
Кадри не зібрали лайків і коментарів у відкритому доступі.
Раніше ми писали, що Настя Івлєєва була одягнена в леопардове міні з дуже глибоким виразним вирізом. Зона декольте заслуговує на окрему увагу, адже з нього буквально вистрибував роздутий бюст, який після схуднення в артистки пропав.
"Доброго ранку", - підписали відео автори фан-аккаунту.
Нагадаємо, Настя Івлєєва знялася в короткометражному фільмі для російської версії модного журналу Vogue.
Одним з кадрів блогерка поділилася у себе на сторінці. В образі ляльки Барбі з новим кольором волосся дівчину відразу помітили і написали їй багато приємного.
Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".
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