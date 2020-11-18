Популярная российская телеведущая и блогер, звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева сообщила важную новость

Звезда ведет активную творческую жизнь, снимаясь и ведя множество проектов, передает Politeka.net. Также красотка успевает вести страницу в Инстаграм, где делится кадрами с шоу и рассказывает о важных этапах.

В этот раз Ивлеева записала сторис, сидя в авто. Звезда была в теплой куртке. Красотка решила дополнить совершенно обычный образ двумя рожками торчащими из лба и красными щечками.

На кадрах телеведущая заявила о планах на конец года. Звезда рассказала, что выпустила на своем Ютуб-канале предпоследний в этом сезоне выпуск шоу "ЗБС" с группой "Дискотека Авария".

"Через неделю будет последний выпуск и я закрываю "ЗБС". И вообще я закрываю все свои проекты в этом году... Продолжения не будет", - сообщила Настя.

В подписи звезда написала: "А что будет, узнаем в 2021 году. Наверное... Если не передумаю ;)".

Кадры не собрали лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева была одета в леопардовое мини с очень глубоким выразительным вырезом. Зона декольте заслуживает отдельного внимания, ведь из него буквально выпрыгивал раздутый бюст, который после похудения у артистки пропал.

«Доброе утро», - подписали видео авторы фан-аккаунта.

Напомним, Настя Ивлеева снялась в короткометражном фильме для российской версии модного журнала Vogue.

Одим из кадров блогер поделилась у себя на странице. В образе куклы Барби с новым цветом волос девушку сразу заметили и написали ей много приятного.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…»